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Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası

Nurdağı'nda kan bağışı kampanyası
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kan bağışı kampanyasına katıldı.

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kan bağışı kampanyasına katıldı.

Korkmaz ile Kavak, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı Gaziantep Kan Merkezince Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulunda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılan Kaymakam Korkmaz, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.

Öğrenci velileriyle okul yönetimi, öğretmen ve idari personel de kan bağışına destek verdi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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