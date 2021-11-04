Nurdağı'nda çiftçilere tohumluk mercimek dağıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 11 mahalledeki 59 çiftçiye 23 ton tohumluk kırmızı mercimek dağıtıldı.

Gaziantep Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle, ilçede kırmızı mercimek yetiştiriciliğinin geliştirmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje ile ilçedeki Kartal, Terken, Hisar, Gökçedere, Ataköy, Nogaylar, Gözlühüyük, İncirli, Sayburun, Olucak ve Sakçagözü mahallelerinde üreticilik yapan 59 çiftçiye yüzde 75 hibe ile toplamda 23 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, emeği geçenlere teşekkür ederek, çiftçilere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Törene Kaymakam Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şerafettinoğlu ve çiftçiler katıldı.