Nurdağı'nda Bilgilendirme Toplantısı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve İlçe Başkanı Mehmet Bali, partililer ve yöneticilerle bir araya gelerek, bölgede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçedeki Kale Sosyal tesislerindeki bilgilendirme toplantısına, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Bali, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Ak Parti Kadın Kolları ve Gençlik kolları başkanları da katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, görevi devraldığı günden buyana yaptığı tüm çalışmaları ve yapacak olduğu projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Yıldırır, görsel sunumda yaparak, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Erdoğan hazırlığı

Yıldırır, 25 Şubat 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'e teşrifleriyle ilgili de bilgi verdi. Muhtarlar söz alarak, Başkan Yıldırır'a 2019 yerel seçimlerinde daha büyük projeleri ilçeye kazandırılması için yeniden aday olmasını istedi.

Programın son bölümünde ise tüm şehitler için emekli imam Nebi Güngör önderliğinde dua edildi. - GAZİANTEP