Nurdağı'na Hızlı Tren İstasyonu

Gaziantep hızlı tren projesini kapsamında Osmaniye'nin Bahçe ve Gaziantep'in Nurdağı ilçelerini bağlayacak hızlı tren hattında Nurdağı İlçesinde istasyon yapılacağı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Bölge Müdürü Oğuz Saygılı hızlı tren konusunda Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında, Nurdağı ilçesi sınırları içerisinde geçecek olan ve çalışmaları devam eden hızlı tren çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi. Görüşmede hızlı tren istasyonunun Nurdağı ilçesinde de kurulacağı ve çevre çevre illere gidecek olanların Nurdağı istasyonunu kullanacakları belirtildi. Şu an yapımı devam eden Nurdağı Amanos Dağlarında tünel çalışmaları hakkında da bilgi veren Saygılı, "Nurdağı Gaziantep arası hızlı tren hattı için yer kamulaştırma çalışmaları için ön görüşmeler yapılarak yakın bir zamanda Nurdağı Gaziantep arası 80 km kısmı için ihalesi yapılacaktır" dedi.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ise hızlı trenin istasyonun Nurdağı İlçesinde kurulmasının ilçenin gelişmesine büyük katkı sunacağını ifade etti. Yıldırır, "Benim yıllardır düşündüğüm bir büyük projeydi. Şükürler olsun bunu da bizim Başkanlığımız döneminde gerçekleşti. Yıllardır devlet kurumunda memur iken o dönemler hep düşündüğüm bir büyük projeye kavuşmaktan mutluyum ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

İstanbul, Ankara ve Konya'dan Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep illerine hızlı trenle ulaşım sağlamak amacıyla Adana-İncirlik-Osmaniye- Nurdağı Gaziantep Hızlı Tren Hattının 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. - GAZİANTEP