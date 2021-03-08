Nurbiye Uz öldü mü? Nurbiye Uz kimdir? Nurbiye Uz! Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in heykelini mi yaptı? O heykel ne?
Hayatını kaybeden dekan yardımcısı Profesör Nurbiye Uz için Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal taziye mesajı yayınladı. Nurbiye Uz öldü mü? Nurbiye Uz kimdir? Nurbiye Uz! Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in heykelini mi yaptı? O heykel ne?
Köprübaşı'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'e ait bulunan heykelin sanatçısı Prof. Dr. Nurbiye Uz hayatını kaybetti. Peki, Nurbiye Uz öldü mü? Nurbiye Uz kimdir? Nurbiye Uz! Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in heykelini mi yaptı? O heykel ne?
NURBİYE UZ ÖLDÜ MÜ? NURBİYE UZ KİMDİR? NURBİYE UZ!
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Nurbiye Uz 7 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden dekan yardımcısı Profesör Nurbiye Uz için Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal taziye mesajı yayınladı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yayınladığı taziye mesajında, 'Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Nurbiye Uz'u beklenmedik şekilde erken kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyorum' dedi.
PİLOT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL 'İN HEYKELİNİ Mİ YAPTI?
8 Ağustos 1964 yılında düşürülen F-100 savaş uçağında bulunan Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel 'in heykelini yaptı. Heykel Köprübaşı'nda bulunuyor.