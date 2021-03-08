Nurbiye Uz öldü mü? Nurbiye Uz kimdir? Nurbiye Uz! Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in heykelini mi yaptı? O heykel ne?

Hayatını kaybeden dekan yardımcısı Profesör Nurbiye Uz için Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal taziye mesajı yayınladı. Nurbiye Uz öldü mü? Nurbiye Uz kimdir? Nurbiye Uz! Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in heykelini mi yaptı? O heykel ne?