Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan şaşırtan açıklama
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Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan şaşırtan açıklama

Nur Yerlitaş'ın jüri üyeliği yaptığı 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılarak adını duyuran sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Yerlitaş'ın vefatının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Nur Yerlitaş'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan şaşırtan açıklama
28.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:42

İşte Benim Stilim yarışmasından tanınan ve yaptığı garip paylaşımlarla gündeme gelen Bahar Candan modacı Nur Yerlitaş'ın arkasından ilginç açıklamalarda bulundu.

NUR YERLİTAŞ'IN VEFATINA ÇOK ÜZÜLDÜ

Bahar Candan, Yerlitaş'ın ölüm haberinin ardından çok üzüldüğünü ifade ederek, Yerlitaş ile bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

'BANA ANNE DERDİNİZ'

Bahar Candan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bana kızım derdiniz siz benim annemdiniz. Evinizde size bakardım. Bildiklerimin yarısını sizin evinizde öğrendim. Arkadaşına güvenmemeyi...

Keşke daha geç büyüseydim o zaman yanınızda daha çok kalabilirdim... Kocakarı çantaları takma sen pradasın derdin takma o rolexleri ne işin var derdin de her şeyi alırdınız bana... Size teşekkür ederim."

Kaynak: Snob Magazin

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