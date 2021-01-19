Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin kimdir, kaç yaşında? Hayatını kaybeden Sosyolog Prof. Nur Vergin'in hayatı
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Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin kimdir, kaç yaşında? Hayatını kaybeden Sosyolog Prof. Nur Vergin'in hayatı

19.01.2021 00:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 00:51
Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin kimdir, kaç yaşında? Hayatını kaybeden Sosyolog Prof. Nur Vergin'in hayatı

Prof. Dr. Nur Vergin'in hayatı ve biyografisi vefat haberinin ardından gündeme geldi. Evinde hayatını kaybettiği belirlenen 80 yaşındaki Vergin'in ölümünde şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin kimdir, kaç yaşında? Hayatını kaybeden Sosyolog Prof. Nur Vergin'in hayatı

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Nur Vergin hayatını kaybetti. 1941 yılında dünyaya gelen ve çalışmalarıyla önde gelen sosyal bilimciler arasında yer alan Vergin Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi almıştı. Yazdığı kitaplardan bazıları ise siyasetin sosyolojisi, Din, toplum ve siyasal sistem olarak yer alıyor.

NUR VERGİN KİMDİR?

İstanbul'da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı. Nur Vergin, Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

Siyasetin sosyolojisi, Din, toplum, ve siyasal sistem yazdığı kitaplardan bazıları olarak yer alıyor.

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