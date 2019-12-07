Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli boşandı! Nur Erkoç kimdir? Batuhan Cimilli kimdir?

07.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:40

Evlilik programı ile tanınan Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç, yarışma sonrası evlenmiş ve Aselhan adında bir kızları olmuştu. Erkoç, katıldığı magazin programında ise yaklaşık 3 ay önce boşandıklarını ve görüş ayrılığı yaşadıklarını söyledi. Nur Erkoç nereli, kaç yaşında? Batuhan Cimilli ailesi, hayatı ve daha fazlası haberimizde…

BATUHAN CİMİLLİ KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Cimilli, 1991 yılında dünyaya geldi. Kısmetse Olur'a sonradan dahil olan Batuhan'ın yarışmadaki gelin adaylarından Melis'in eski arkadaşı olduğu iddia edilmişti. 2016 yılındadiğer gelin adayı Nur Erkoç ile nikah masasına oturan Batuhan Cimilli'nin, 2017 yılında Aselhan adında kızı dünyaya geldi.

NUR ERKOÇ KİMDİR?

Erkoç, 1992 yılında İzmir'de doğdu. Erkoç, Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik Bölümünden mezun oldu. Yaşamını İstanbul'da devam ediyor ve İvent Organizasyon altında çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca kendi tasarımlarının yer aldığı bir giyim markası bulunuyor.