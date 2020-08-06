Numan Kurtulmuş: "Cinsiyetsizleştirmeye karşı uyanık olalım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Numan Kurtulmuş: "Cinsiyetsizleştirmeye karşı uyanık olalım"

Radyo Başakşehir'de her hafta canlı olarak yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oldu.

Numan Kurtulmuş:
06.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:31

Radyo Başakşehir'de her hafta canlı olarak yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programının bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oldu. Gündemdeki yerini koruyan "İstanbul Sözleşmesi" hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Aileyi önemsizleştiren, kadınla erkeği düşman yapan, toplumu cinsiyetsizleştirmeye karşı her türlü harekete karşı uyanık olmalıyız. Aileyi ayakta tutan toplumlar güçlü olur" dedi.

Radyo Başakşehir'de her çarşamba canlı olarak yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programına bu hafta AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuk oldu. Programda Lübnan'daki patlamadan İstanbul Sözleşmesi'ne, CHP'deki muhalif isimlerin yeni parti çalışmasına kadar farklı konular ele alındı.

"Aileyi hedef almak toplumu hedef almaktır"

Murat Çiçek'in ailenin korunmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Numan Kurtulmuş, "Yaşanan bazı sıkıntılara rağmen ailenin güçlü olması bizim toplumumuzu ayakta tutuyor. Aile birliğinin sağlanması gerekiyor. Rekabet etmek zorundaymışız gibi bir algı oluşturuluyor. Kadın ve erkeğin birbirinin düşmanı değil birbirini tamamlayan iki kimlik olarak görmek lazım. Bizim Türk aile yapımızda da bu vardır. Aile kurumunun güçlü bir şekilde sürdürülmesi lazım. AK Parti olarak biz geniş ailenin desteklenmesi için adımlar attık. Aileyi hedef alan her çalışma toplumun beline kazmayı vurmak demektir. Aileyi önemsizleştiren, kadınla erkeği düşman yapan, toplumu cinsiyetsizleştirmeye karşı her türlü harekete karşı uyanık olmamız lazım. Toplumun bizden beklentileri olduğunu biliyoruz. Aileyi ayakta tutan toplumların güçlü olacağını biliyoruz" diye konuştu.

"Sömürülen Lübnan'a bir darbe daha oldu"

Murat Çiçek, sözü Lübnan'daki büyük patlamaya getirince Kurtulmuş, üzücü olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Beyrut'ta büyük bir felaket yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama o kadar yanıcı maddenin orada bulunması, bunun yanında farklı kimyevi maddelerin olması akıllara çok farklı ihtimalleri getiriyor. Mezheplere bölünen, ekonomisi sömürülen Lübnan halkı, yeni yeni ayakları üzerinde durmaya başlamışken patlama yaşandı. Lübnan'ı ekonomik olarak geriye götürecek bir patlama. Zaten pamuk ipliğine bağlı ekonomilerinin istikrarı bozulacak. Lübnan'ın bu büyük felaketin etkilerinden kurtulmasını diliyoruz. Biz Türkiye olarak Lübnan halkı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız."

"İttifak doğal ama çerçevesini bilelim"

Murat Çiçek, Kurtulmuş'a yeni bir parti kuracağı konuşulan CHP'nin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hamleleriyle ilgili soru yöneltti. Kurtulmuş, geçen seçimlerden bu yana oluşan ittifak, tabanda bazı seslerin yükseldiğini gösterdiğini söyledi. "CHP seçmeninin büyük kısmının HDP ile ittifakı sorguladığına eminim. CHP tabanı HDP ile yakınlaşmayı ne kadar benimseyecek bu önemli bir mesele. Geçen seçimde de söyledik. İttifak doğaldır ama ittifakın çerçevesini ortaya koymalılar. CHP, HDP, İyi Parti ya da SP'nin tabanı hangi temel ilkelerde buluşulduğunu nasıl anlayacak, bunu nasıl özümseyecek? Bu, yeni bir parti kurulmasına kadar gider mi, onu zaman gösterecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı Spor
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak Spor
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Mangaldan çıkan yangın eve sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi
Mangaldan çıkan yangın eve sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ümit Dündar Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müjde Ar Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Süleyman Hurma Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Numan Kurtulmuş: "Cinsiyetsizleştirmeye karşı uyanık olalım" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:31:31. #1.15#
title