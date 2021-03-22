Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan

22.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:21

- Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan Mersin'in Erdemli ilçesinde, Akkuyu Nükleer Santrali elektrik iletim hatlarının geçtiği bölgelerde yangına dayanıklı biberiye ve defne fidanları dikildi.

- Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Akkuyu Nükleer Santrali elektrik iletim hatlarının geçtiği bölgelerde yangına dayanıklı biberiye ve defne fidanları dikildi.

İlçede Dünya Ormancılık Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, ilçe protokolü, gaziler ve çevre okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla Akkuyu Nükleer Santrali elektrik iletim hattının geçtiği Kösbucağı bölgesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte yangına dayanıklı türlerden olan biberiye ve defneden oluşan 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik öncesinde bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Bugün burada Akkuyu'dan gelip Mersin'e doğru giden enerji nakil hattı üzerinde daha önce tıraşlama kesim yaptık. Şimdi beraber biberiyle ve defne fidanı dikeceğiz. Biberiyeyi daha sonra ihale yoluyla satıyoruz. Daha sonra firmalar, vatandaşlarımız bu biberiyeden toplayıp, biberiye yağı ve odun işi ürünler satarak bir katma değer sağlıyorlar. Vatandaşlarımız bundan gelir elde ediyor" dedi.

Mersin Muharip Gaziler Derneği Erdemli Temsilcisi Hamdi Taşyaran, "Gaziler adına diktiğimiz fidanların memleketimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ağaçlandırma kampanyası başlatan orman işletme müdürlüğüne teşekkür ederek, "Bu fidanların geleceği gibi memleketimizin geleceği de sağlam, güçlü ve sonsuz olur" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Bölgede fidan dikim çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.

Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan
Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan
Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan
Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nükleer Santral bölgesine yangına dayanaklı fidan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 20:26:28. #1.15#
title