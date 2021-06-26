Nükhet Duru: Seksi olmayı suç gibi taşıdım

Kendini iflah olmaz bir iyimser olarak anlatan, sosyal medyadan durmadan evlilik teklifleri aldığını söyleyen Duru, "Seksi olmayı uzun süre suç gibi taşıdım. Seksi olmamak için bir şeyler denedim, o beni daha da seksi yaptı" diyor.