'Nuh Tepesi'nin özel gösterimi oyuncuların katılımıyla yapıldı

04.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:43

Beğeniler yağdı!

Çarpıcı hikayesiyle ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül toplayan Nuh Tepesi filminin özel gösterimi 3 Mart Salı günü Cinemaximum Vadistanbul'da yapıldı. Davetliler, Nuh Tepesi'ni oyuncu Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir ve filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Cenk Ertürk ile birlikte vizyon tarihinden önce izledi.

Ölüm döşeğinde olan babasının son isteğini yerine getirmek için babasıyla birlikte köyüne giden Ömer'in hikayesini anlatan film, davetlilerin büyük beğenisini topladı



