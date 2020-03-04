'Nuh Tepesi'nin özel gösterimi oyuncuların katılımıyla yapıldı
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'Nuh Tepesi'nin özel gösterimi oyuncuların katılımıyla yapıldı

Tribeca Film Festivali ve Altın Koza gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödülleri toplayan Nuh Tepesi filminin özel gösterimi Cinemaximum Vadistanbul'da gerçekleşti. Filmi, oyuncular Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir ve yönetmen Cenk Ertürk ile birlikte izleyen davetliler filme övgüler yağdırdı

04.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:43
'Nuh Tepesi'nin özel gösterimi oyuncuların katılımıyla yapıldı

Beğeniler yağdı!

Çarpıcı hikayesiyle ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül toplayan Nuh Tepesi filminin özel gösterimi 3 Mart Salı günü Vadistanbul'da yapıldı. Davetliler, Nuh Tepesi'ni oyuncu , , Hande Doğandemir ve filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Cenk Ertürk ile birlikte vizyon tarihinden önce izledi.

Ölüm döşeğinde olan babasının son isteğini yerine getirmek için babasıyla birlikte köyüne giden Ömer'in hikayesini anlatan film, davetlilerin büyük beğenisini topladı

Kaynak: Snob Magazin

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