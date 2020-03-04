'Nuh Tepesi'nin özel gösterimi oyuncuların katılımıyla yapıldı
Tribeca Film Festivali ve Altın Koza gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödülleri toplayan Nuh Tepesi filminin özel gösterimi Cinemaximum Vadistanbul'da gerçekleşti. Filmi, oyuncular Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir ve yönetmen Cenk Ertürk ile birlikte izleyen davetliler filme övgüler yağdırdı
Beğeniler yağdı!
Çarpıcı hikayesiyle ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül toplayan Nuh Tepesi filminin özel gösterimi 3 Mart Salı günü Cinemaximum Vadistanbul'da yapıldı. Davetliler, Nuh Tepesi'ni oyuncu Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir ve filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Cenk Ertürk ile birlikte vizyon tarihinden önce izledi.
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