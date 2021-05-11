Nüfus müdürlükleri açık mı? 2021 Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri nedir?

Kamu kurumlarından olan 2021 Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Kimlik çıkartma ve yenileme başta olmak üzere, ehliyet ile pasaport işlemlerinin de gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hangi günler, saat kaça kadar açık olduğu bilgisi önem arz ediyor. Peki, Nüfus müdürlükleri açık mı? 2021 Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri nedir? Nüfus müdürlükleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kamu kurumlarından olan 2021 Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. Kimlik çıkartma ve yenileme başta olmak üzere, ehliyet ile pasaport işlemlerinin de gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hangi günler, saat kaça kadar açık olduğu bilgisi önem arz ediyor. Peki, Nüfus müdürlükleri açık mı? 2021 Nüfus müdürlükleri çalışma saatleri nedir? Nüfus müdürlükleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

NÜFÜS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI 2021?

Nüfus müdürlükleri sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

Ülkemizin her yerinde bu saatte işleme başlanmış olsa da, yoğunluktan dolayı işlemlerin aksadığı durumlar olabiliyor. Bilindiği gibi, bazı işlemler kuruma gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında nüfus müdürlükleri işlem kabul etmiyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 16.30'a kadar sürüyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır; ancak seçim ya da diğer özel durumlarda hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) ya da akşamları da çalışabiliyorlar.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Nüfus müdürlükleri, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL