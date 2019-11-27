Nüfus Müdürlüğü'nde yılsonu yoğunluğu

27.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:48

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıl sonu olması nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem sayısı üçe katlandı.

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ücretlerine yüzde yüz zam yapılacağı, yıl başına kadar kimlik çıkarmayanlara cezai işlem uygulanacağı, ehliyet için yılbaşından sonra heyet raporu gerekeceği gibi asılsız iddialar nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüğünde yoğunluk yaşandı.

İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Sağır, yaptığı açıklamada, vatandaşların yetkili bir kişinin açıklamasının dışında hiçbir dedikoduya itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA