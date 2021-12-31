Nüfus hizmeti yaşlılarımızın ayağına götürülüyor

ORDU (İHA) - Ordu'da "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında, Ahmet Cemal Mağden Huzurevinde yaş ya da sağlık sorunları bulunan 17 yaşlının kimlik değişimi için müracaatları alınarak, hizmet vatandaşın ayağına götürüldü.

Ahmet Cemal Mağden Huzurevinde kalan 17 yaşlının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu üzerine Ordu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi kapsamında oluşturulan Mobil Kayıt timini harekete geçirdi.

Aralarında 102 yaşındaki Bekir Bedir'in de bulunduğu 17 yaşlının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvuruları, kaldıkları huzur evinde alınarak, adeta hizmet vatandaşın ayağına götürüldü.

Proje sayesinde 2021 yılında Ordu'da T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmak için nüfus müdürlüklerine gidemeyecek şekilde kısıtlı, hasta, yaşlı ve engelli toplam bin vatandaşın adresine gidilerek, kimlik kartı başvuruları adreslerinden alındı.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise Genel Müdürlük tarafından vatandaşlara posta yolu ile ulaştırılıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda bulunmak için nüfus müdürlüklerine gidemeyecek şekilde kısıtlı, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların kimlik kartı başvurusu için eski nüfus cüzdanı, biyometrik fotoğraf, nüfus müdürlüğüne gelemeyeceğini gösterir nitelikte belge ve başvuru ücreti gerekiyor. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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