NTV yöneticileri AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:57

NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Haber Müdürü Göktan Bedük, Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, Dijital Direktörü Levent Ertem, Pazarlama Direktörü Arzu Haksun Güvenilir ve gazeteci Mete Çubukçu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen NTV yöneticileri, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Yurteri ve yöneticilerin tercihi, "haber" kategorisinde "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "yaşam" kategorisinde "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve "spor" kategorisinde "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflar oldu.

Haber kategorisindeki 18 fotoğraf arasında seçim yapmanın çok zor olduğunu söyleyen Yurteri, Hasan Namlı'nın objektifine yansıyan "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafın etkileyici olduğunu belirtti.

Fotoğrafların anı yakalayan şahane kareler olduğunu dile getiren Yurteri, fotoğrafı makinenin değil vizörün arkasındaki kişinin çektiğini söyledi. Yurteri, fotoğraf çekilirken kalbin, zihnin ve gözün aynı şekilde hizalanması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İşimiz çok zor. Pek çok kareye baktık. Bunun bir haber kategorisi olması nedeniyle ve bir anne olarak; beni en çok etkileyen kare, HDP İl Başkanlığı önündeki annelerin direnişini ifade eden fotoğraf oldu. Bu fotoğrafta öfke, evlat acısı, isyan ve bekleyiş var. Ama aynı zamanda bir direnme de var annelerin yüzünde. Dolayısıyla ben bu fotoğrafı diğer bütün fotoğraflar içerisinde daha özel bir yere koydum. Çocuklarının, evlatlarının fotoğrafları, burada 'Ben evladımı istiyorum' diye bir isyan var."

Göktan Bedük de "Gazze'de iftar" isimli karenin kendisini çok etkilediğini ancak tercihini "Çocuklarımızı geri istiyoruz" karesinden yana kullandığını belirterek, "Baktığımız zaman annelerin bakışları her şeyi anlatıyor bence." değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Yeşiltepe ise bu fotoğrafın habere yeni bir soluk getirdiğini kaydetti.

Yeşiltepe, "Meseleye farklı bir bakış açısı getirdiğini ve yeni bir haber alanı yarattığını düşünüyorum. Güçlü bir mesaj. Bu çığlığı haber yaptık biz." dedi. Levent Ertem de birçok unsurun tek bir fotoğrafta özetlendiğini anlattı.

Fotoğraf Suriye'deki dramı çok net anlatıyor

Yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" adlı karesini seçtiklerini söyleyen Yurteri, fotoğrafta çocuğun yüzündeki yaşama sevinci etkisine vurgu yaptı.

Yurteri, "Çocuk olmak, savaşın insanda yarattığı trajedi, her şey var bu karede. Hayata tutunma. Gülücük, yaşananlarla ne büyük tezat oluşturuyor. Ben çocuk diyorum. Savaşın bütün izlerini üzerinde taşıyan ama buna rağmen yaşam sevincini kaybetmemiş, yüzünde kocaman bir gülücükle çok şey anlatıyor bu kare. Suriye'deki iç savaşın yarattığı dramı çok çarpıcı bir şekilde anlatan bir kare." diye konuştu.

Ahmet Yeşiltepe de "Anne, baba iseniz bu kare yumruk gibi saplanıyor yüreğinize. Suriye'nin özeti bu. Uluslararası çapta bir fotoğraf." şeklinde konuştu.

Göktan Bedük ise fotoğrafları arka arkaya incelediklerini, her birinin seçkin ve güzel olduğunu anlatarak, "Arka arkaya geçtik fotoğrafları, ama bu kare çok çarpıcı. Orada kaldık." ifadesini kullandı.

Spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" adlı fotoğrafına oy verdiklerini belirten Yurteri, "Şahika burada asker selamı veriyor, arkada Türk bayrağı bulunuyor. Suyun altında olmasına rağmen sanki suyun üzerindeymiş gibi bir yansıma var. Renkler, ortam çok etkileyici. Spor kategorisinde hakikaten çok güzel fotoğraflar var ama ortak kararımız bu kare. Fotoğrafı çeken de bir kadın. Estetik olarak da haber olarak da haber değeri taşıyan bir kare. O kadar güzel karenin içerinde bu kare bizi çok etkiledi." diye konuştu.

Mete Çubukçu da "Fotoğrafı çekenin de büyük bir katkısı var. Şebnem Coşkun'u tebrik ediyorum." dedi.

"O anı donduran bir kare uzunca bir metni anlatabiliyor"

Oylamanın ardından AA "Yılın Fotoğrafları"nı değerlendiren Nermin Yurteri, şunları kaydetti:

"Şahane kareler her biri, anı gösteren ve bize çok şey anlatan. Doğal afetler, ülke, yaşam, spor gündemiyle ilgili her biri birbirinden güzel bir kare. Karar vermek çok zor oldu. Birini seçtiğimizde diğerine haksızlık ediyormuş duygusunu da yaşadık. Fotoğrafı makineler değil, makinelerin arkasındaki insanlar çekiyor. Çok şey söylüyor her biri bize. Akıl, zihin, göz, o anki ortam. Bütün bunların aynı hizaya gelmesi ve ortaya çıkan kareler. Elbette görüntüler de her zaman çok önemli. Bazen o anı donduran bir kare fotoğraf sayfalarca sizin sözcük ve cümlelerle anlatabileceğiniz şeyleri ya da uzun bir haber metni, bir filmde anlatabileceğiniz uzun diyalogları anlatabiliyor. Tüm arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Tebrik ediyoruz. Fotoğraflara baktıktan sonra aklımda yaşanmışlıklar kaldı. Bazılarında hüzün, bazılarında yaşama sevinci, umut, öfke kaldı. Hayata dair, o ana dair her şey. Bütün bir yılın gündemi de aynı zamanda. İşimiz görüntülerle. Ancak görüntülerle önemli haberleri yaparken hep bir ajansa döner bakarız. Anlara bakarız. Görüntüden daha iyi anlatan kareleri buluruz, mutlaka vardır çünkü. O fotoğrafları da mutlaka hazırladığımız habere dahil ederiz. Seçtik ama hep aklımız seçemediğimiz diğer karelerde kaldı."

"Bir yıl film şeridi gibi geçti gözlerimin önünden"

Haber Müdürü Göktan Bedük ise "Fotoğraflara baktığımızda beylik bir sözdür ama, bir yıl film şeridi gibi geçti gözlerimin önünden. Haber dışında da çok güzel fotoğraflar vardı, çok beğendik. Gözünüze sağlık diyorum." dedi.

Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe ise "Ajans fotoğrafçılığına bir kez daha alkış tutmak gerektiğini düşündüm. Kutluyorum. Ajansta çalışan arkadaşlarımız bir kez daha gururlandırdı bizi, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde. Ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Dijital Direktörü Levent Ertem ise yaşam kategorisinden haber kategorisine, her fotoğrafı oylarken oldukça zorlandıklarını, aklında ise engelli baba ile kızını anlatan "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafının kaldığını dile getirdi.

Mete Çubukçu da "Biz televizyoncuyuz. Bizde video, görüntü öndedir ama hakkını teslim etmek lazım. Fotoğrafçılık, fotoğraf kareleri hala gazetecilikte çok etkili. Gerçekten belki görüntüden daha etkili fotoğraf kareleri var. Ellerine sağlık." dedi.

Kaynak: AA