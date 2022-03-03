NSFW ne demek sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Başta sosyal medya platformları Reddit, Twitter, İnstagram, Tiktok ve Facebook'ta olmak üzere yorumlarda özellikle karşımıza çıkan NSFW ne demek anlamı sosyal medya kullanıcıları tarafından bilinemeyebiliyor. Haberimizde NSFW ne demek? NSFW açılımı nedir? Sosyal medyada kullanılan NSFW anlamı nedir? İşte detaylar...

NSFW NE DEMEK?

NSFW (Not Safe For Working), izleyicinin halka açık, resmi veya kontrollü bir ortamda bakarken görülmek istemeyebileceği içerik, video veya web sitesi sayfalarına bağlantıları işaretlemek için kullanılan İnternet argosu veya stenodur. İşaretli içerik çıplaklık, yoğun cinsellik, politik yanlışlık, küfür, karalamalar, şiddet veya rahatsız edici olabilecek başka konular içerebilir. Sorunlu olabilecek ortamlar arasında işyerleri, okullar ve aile ortamları yer alır. NSFW, cinsel ve sansürlenmemiş konulara erişimi yasaklayan politikaları olan işyerlerinde veya okullarda İnternet'i kişisel olarak kullanmaya çalışan kişiler için özellikle önemlidir.

NSFW AÇILIMI NEDİR?

NSFW'nin açılımı Not Safe For Working'tir. Türkçe'ye çevirisi ise; Çalışmak İçin Güvenli Değil'dir.

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