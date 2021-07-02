Novi Pazarlı Öğrenciler Bakan Yardımcısı Safran'ın Konuğu Oldu

Sırbistan'ın Novi Pazar bölgesinde Türk Kültür Merkezinde görevlendirilen okutmanlar, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı...

Sırbistan'ın Novi Pazar bölgesinde Türk Kültür Merkezinde görevlendirilen okutmanlar, soydaş ve akraba topluluklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Boşnak öğrenciler, Türkiye'ye geldi. 30 Haziran - 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edecek olan Novi Pazar Türk Kültür Merkezinin okutman ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığını ziyaretlerinde Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili tarafından ağırlandı. Novi Pazar'da Türkçe kursuna devam eden Boşnak öğrencileri ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Safran; Balkan ülkelerindeki öğretmen, okutman ve eğitici personel mevcudunun yıldan yıla önemli oranda arttığını vurguladı. "Boşnak kardeşlerimizle Türkçe ve Türk kültürü paydasında buluşma olanağı sağlayan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi önemli kurumlardan biri... " diyen Safran sözlerini şöyle sürdürdü: "Soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için ilgili kişi, kurum, sivil toplum kuruluşu ve mesleki yapılanmalarla birlikte yapılacak çalışmaların her zaman destekçisiyiz. Bu doğrultuda yapılan projeleri madden ve manen teşvik etmenin Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin kültürel, bilimsel, ticari ve sosyal alanlarda geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. " Projenin hayata geçmesinde emeği olan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Novi Pazar Türk Kültür Merkezinin Türkçe okutmanları ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına teşekkür eden Safran; öğrencilerin Ankara, Kapadokya ve İstanbul'da yapacakları tarihi ve turistik gezilerinin keyifli geçmesini diledi. Öğrenciler ve Türkçe okutmanlarla sohbet eden Safran, konuklarına ziyaretin anısına hediyelerini takdim ederek birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Habermetre