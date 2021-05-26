Nötrofil Nedir? Nötrofil Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir? Normal Değeri Kaç Olmalı?
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Nötrofil Nedir? Nötrofil Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir? Normal Değeri Kaç Olmalı?

Nötrofil Nedir? Nötrofil Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir? Normal Değeri Kaç Olmalı?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Nötrofil yani bir diğer tabiri ile NEU oldukça sık karşımıza çıkan kavramlar arasında ilk sıralarda yerini alıyor.

Nötrofil yani bir diğer tabiri ile NEU oldukça sık karşımıza çıkan kavramlar arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Bu bakımdan ciddi önem taşıyan konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Nötrofil Nedir?

Nötrofil diğer tabiri ile NU, Enfeksiyon bölgesine giden ilk hücre tiplerinden biri olma durumundaki bağışıklık hücresi tipidir. Nötrofiller, vücuda giren çeşitli mikroorganizmaları sindirerek ve bu mikroorganizmaları öldüren enzimleri serbest bırakmak suretiyle enfeksiyon ile mücadele noktasında önemli bir yardımcı rol üstlenirler. Bir nötrofil, bir tür granülosit, bir tür beyaz kan hücresi ve bir çeşit fagosittir.

Nörofil ayrıca NEU ayrıca yahut neut olarak da adlandırılır. Nötrofillerden başka dört beyaz kan hücresinin daha varlığı söz konusdur. Nötrofiller, beyaz kan hücrelerinin yüzde 55 ila 70'ini meydana getiren en bol tiptir. Lökositler olarak da isimlendirilen beyaz kan hücreleri, bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından birini oluşturur.

Bir insanın bağışıklık sistemi organlar, dokular ve hücrelerden meydana gelir. Bu karmaşık sistemin bir parçası olarak ise beyaz kan hücreleri, kan dolaşımında ve lenfatik sisteminde devriye gezer. Bir insan hasta olduğu vakit yahut ufak bir yaralanma durumu yaşadığında vücudunda yabancı olarak görmüş olduğu antijenler olarak tabir edilen maddeler, bağışıklık sistemini harekete geçirir.

Nötrofil Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir?

Bir insanın kanında yüksek oranda nötrofil varlığı söz konusu olması durumunda bu durum nötrofili olarak adlandırılır. Bu durum, söz konusu insanın vücudunda bir enfeksiyonun mevcut olduğuna dair bir işaret anlamı taşır. Nötrofilya, aşağıda belirtilen hususlar da dahil olmak üzere bir takım altta yatan şartlara ve etkenlere işaret edebilmektedir:

Bulaşıcı nitelikte olmayan iltihap,

Enfeksiyon, büyük olasılıkla bakteriyel,

Yaralanma durumu,

Sigara içmek veya tütün koklamak,

Cerrahi bir müdahale,

Yüksek stres seviyesinin söz konusu olması,

Steroid kullanımı,

Aşırı egzersiz,

Kronik miyeloid lösemi,

Kalp krizi,

Nötropeni, düşük nötrofil seviyeleri için kullanılan bir terim olma özelliği taşır. Düşük nötrofil sayımları genellikle ilaçlarla ilişkili bir durumdur. Fakat bunlar aşağıda verilen hususlar da dahil olmak üzere başka türlerde etkenlerin yahut hastalıkların bir işareti olabilmektedir.

Febril nötropeni, tıbbi acil bir durum olarak karşımıza çıkar,

Bastırılmış bağışıklık sistemi,

Kemoterapide kullanılanlarda dahil olmak kaydıyla bazı ilaçlar,

Kemik iliği yetmezliğinin söz konusu olduğu durumlar,

Aşırı kansızlık

Kostmann sendromu ve siklik nötropeni gibi konjenital bozuklukların söz konusu olduğu durumlarda,

HIV ya da AIDS virüsünün varlığında,

Hepatit A, B veya C,

Miyelodisplastik sendromlar

Kan zehirlenmesi

Lösemi

Romatoid artrit dahil otoimmün hastalıklar

Bir kişideki nötrofil sayısı mikrolitre başına 1.500 nötrofilin altına düştüğü takdirde bu kişinin en büyük enfeksiyon riskine sahip olduğu anlamına gelir. Çok düşük nötrofil sayımları bir insanın hayatını tehdit eden enfeksiyonlara sebep olabilir.

Normal Değeri Kaç Olmalı?

Nötrofil sayısı yetişkin bireylerde bir mikrolitre kanda 1.500 - 8.000 değer aralığındadır. Yüzde olarak değerlendirildiğinde ise beyaz kan hücrelerinin yaklaşık olarak % 50 - % 70 arası neu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada hangi aralığın normal değer olduğu konusunda bir karar verilmesi için her zaman kan testi raporunda basılan normal aralığın kullanılması gerekir.

Kaynak: Hürriyet

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