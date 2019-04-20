Notre Dame'daki Yangından Az Hasarla Kurtarılan Ünlü Tablolar Louvre Müzesi'nde Saklanacak

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli simgelerinden Notre Dame Katedrali'ndeki tarihi tablolar, yangından sonra korunmaları ve restore edilmeleri için Louvre Müzesi'ne taşındı.

Katedralden çıkarılan 15 tablonun hafif zarar gördüğü, müzede önce temizlendikten sonra bakıma alınacakları açıklandı. Diğer yandan, yaklaşık 850 yıllık binanın çökme tehlikesi devam eden bazı bölümlerindeki resimler hala kurtarılmayı bekliyor. Euronews.com'da Görüntüle