Nostaljik müzik kutusu "Jukebox" ve antika eserler online müzayedeye çıkıyor

1930 ve 1970 yılları arasında popüler mekanların vazgeçilmez müzik kutusu olan "Jukebox" ve birçok antika eser, Metrogarden AVM'deki festivalde misafirleriyle tanışmayı bekliyor.

Çok sayıda antika mobilya, obje, elektronik müzik aleti, bronz heykel, retro ürünler ve hat levhalarının yer aldığı özel eserler, Metrogarden AVM'nin Antika Festivali ve İnstagram'dan düzenlenecek açık artırma etkinliği ile katılımcıları geçmişte yolculuğa çıkaracak.

Eserler AVM'nin zemin katında sergilenirken, bugün 19.00'da AVM içerisinde salon müzayedede, 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de ise "Antikcenter İnstagram" adresinden canlı müzayedede satışa sunulacak.

Sergi ve müzayedeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Şehir Yapı Gayrimenkul Genel Müdürü Burçin Bendegül, Metrogarden AVM olarak bugüne kadar birçok etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Salgın şartlarına uygun bir salon müzayedesi düzenleyeceğiz. Antika Festivali kapsamında birçok parçayı 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı eserlerini, hat levhalarını ve Avrupa sanat eserlerini misafirlerimize sunuyoruz." diye konuştu.

"Müzayede AVM'de halkın içinde"

Müzayedeyi AVM'de yaparak halka sunduklarına vurgu yapan Bendegül, "Salon müzayedeleri 5 yıldızlı otellerde yapılırken biz bunu misafirlerimizle bütünleştirmek istedik. Alışveriş merkezimizin hitap ettiği bölge yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip. Açık havada, çok geniş, rahat ve kullanışlı bir alanda herkesi müzayedeye davet ediyoruz." dedi.

Bendegül, serginin 3 Eylül'den bu yana AVM'de yer aldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ülkemizde müzecilik her noktada yok. Eserlerin bir kısmı müze kalitesinde olduğu için 100 liradan 40-50 bin liraya kadar parçalar var. Halkımızın çok ilgisini de gördü. Televizyonda ya da sinemada seyrettiğimiz bayrak kaldırarak yapılan müzayedeleri halkımıza sunacağız. Burada misafirlerimizi de düşünerek belki onları etkiler, koleksiyon sahibi yapar, çocuklarımızı eser biriktirmeye yönlendirebiliriz. Kitap günleri, plak günleri gibi etkinliklerle devam edeceğiz, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Burası bir film stüdyosunu andırıyor. Bugün gördüğümüz modern kafelerdeki tasarımların yerini eskiden burada gördüğümüz Jukebox'lar süslüyordu ya da salon gramofonları lobilerdeydi. Buradaki objeler şömine üstlerinde, mutfaklarda, salonların ana mekanlarında kullanılıyordu. Oyuncaktan hat levhasına, mobilyadan pikap malzemelerine kadar çok enteresan eserler var. Gümüş çıngıraklar var mesela insan sağlığına çok faydalı olmasına rağmen bugün unutulan."

"Antika her zaman iyi bir yatırımdır"

Eserler hakkında bilgi veren Antik Center Kurucusu ve Genel Müdürü Cengiz Haliloğulları ise "Müzayedemizde çok uygun fiyatlarda İngiliz ve Fransız mobilyalarımız, aksesuarlar, İslami eserler olacak. Antikayı müzayededen uyguna aldığınızda her zaman bir geri dönüşü vardır. Bugün 3 bin liraya aldığınız bir ürün de değerini koruyor. Her zaman iyi bir yatırımdır. Keyifli güzel bir müzayede bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Haliloğulları, müzayedenin en dikkati çeken parçalarından olan klasik müzik otomatı Jukebox'a ilişkin, "1947 Amerikan yapımı ve hala faal durumda. Zamanında büyük restoran ve eğlence merkezlerinde kullanılıyordu. Hala çalışıyor ve böyle kusursuz çalışanları çok az çıkıyor. Hollanda'dan satın aldığım antikacı paketlemesini bizzat kendisi yaptı. Nadir bir eser özellikle 1930 ve 1960'lı yıllarda bunlar çok popülerdi. Her şeyiyle orijinal ve çalışıyor olması çok az bulunan cinsten." dedi.

Koleksiyondan örnekler veren Haliloğulları, şunları söyledi:

"Elimizde 1890'lara ait çalışır durumda Amerikan kasası var. Eski döküm bronz bir Fatih Sultan Mehmet heykeli var. Eski döküm olduğu üzerindeki izlere bakılınca görülebilir, 100 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Gramofonlarımız, objelerimiz, nadir bulunan Edison marka gramofon formunda bir fonografımız var. Birçok hat levhalarımız ve şık mobilyalarımız bulunuyor. Aynı zamanda koleksiyonerler için İslami objelerimiz var. Hepsini uygun fiyattan sunacağız. Bugün akşam salon müzayedemiz olacak, pazar günü de saat 20.00'de İnstagram'da canlı müzayedemiz olacak."