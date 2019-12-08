'Normandiya Dörtlüsü', Ukrayna krizine çözüm bulmak için Paris'te toplanıyor

08.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:29

'Normandiya Dörtlüsü' olarak adlandırılan Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Paris'te pazartesi günü bir araya geliyor.



Macron ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna sorununa çözüm bulmak amacıyla üç yıllık bir aradan sonra yeniden bir masa etrafında toplanacak. Euronews.com'da Görüntüle