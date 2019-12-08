'Normandiya Dörtlüsü', Ukrayna krizine çözüm bulmak için Paris'te toplanıyor
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'Normandiya Dörtlüsü', Ukrayna krizine çözüm bulmak için Paris'te toplanıyor

‘Normandiya Dörtlüsü’ olarak adlandırılan Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak Paris’te yarın bir araya geliyor

08.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:29
'Normandiya Dörtlüsü', Ukrayna krizine çözüm bulmak için Paris'te toplanıyor

' Dörtlüsü' olarak adlandırılan Fransa, , Rusya ve liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak 'te pazartesi günü bir araya geliyor.


Macron ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna sorununa çözüm bulmak amacıyla üç yıllık bir aradan sonra yeniden bir masa etrafında toplanacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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