Normalleşmeye en yakın il Hakkari'de, kabine toplantısından çıkacak karar bekleniyor(2)
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Normalleşmeye en yakın il Hakkari'de, kabine toplantısından çıkacak karar bekleniyor(2)

01.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:14
Normalleşmeye en yakın il Hakkari'de, kabine toplantısından çıkacak karar bekleniyor(2)

HAKKARİLİLER KARARDAN MUTLUCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası düşük riskli iller için yaptığı açıklamalar, vaka oranının en az olduğu Hakkari'de sevinçle karşılandı.

HAKKARİLİLER KARARDAN MUTLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası düşük riskli iller için yaptığı açıklamalar, vaka oranının en az olduğu Hakkari'de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayında izleyen Hakkarililer, karar sonrası çok mutlu olduklarını söyledi. Düşük riskli grupta yer alan kentte, halk yine de tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, bundan sonrada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

'HER İŞLETMECİ BİR DENETLEYİCİ OLMALI'Kentte lokanta işleten İbrahim Aşan, alınan karardan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Sayın valimiz ve emniyet müdürlüğü teşkilatına hepsine canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Hakkari'ye sahip çıktılar. Çok mutluyuz, çok sevindik. 3 aydan sonra sevinçli bir haber geldi. Aslında bunu polisin, askerin, sağlıkçının denetlemesine gerek yok. Burada her iş sahibi bir denetleyici olması gerekiyor. Çünkü biz sıkıntı yaşadık. Bir daha yaşamamak üzere herkes kendi iş yerinde denetleme yapmak zorundadır" dedi.Hakkarili Naif Kahraman ise bu süreçte Hakkarililerin tüm kurallara uyduğunu belirterek, "Düğünleri, taziyeleri durdurduk. Kesinlikle burada sistem dışı bir işlem yapılmadı. Vatandaşlar maske, mesafe, hijyen kuralına uydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam yaptığı açıklamada Hakkari'de kademeli normalleşme adımlarının atıldığını açıkladı. Darısı tüm Türkiye'nin başına. Bizlerde hep duacıyız. Allah'ım bu hastalığı ülkemizde dünyadan uzaklaştırsın. Hakkari'de hasta sayısı yok denecek kadar azdır" diye konuştu.

Normalleşmeye en yakın il Hakkari'de, kabine toplantısından çıkacak karar bekleniyor(2)
Normalleşmeye en yakın il Hakkari'de, kabine toplantısından çıkacak karar bekleniyor(2)
Normalleşmeye en yakın il Hakkari'de, kabine toplantısından çıkacak karar bekleniyor(2)
Normalleşmeye en yakın il Hakkari'de, kabine toplantısından çıkacak karar bekleniyor(2)
Normalleşmeye en yakın il Hakkari'de, kabine toplantısından çıkacak karar bekleniyor(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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