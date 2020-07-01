Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
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Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler

Türkiye'de bugün itibarıyla normalleşmede yeni döneme giriliyor. Bu kapsamda sinema ve tiyatrolar, açık hava konserleri, internet kafe, elektronik oyun, düğün ve nişan salonları yeniden faaliyete geçti.

01.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:23

Türkiye'de normalleşme kapsamında yeni bir döneme giriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan birçok mekan yeniden faaliyete geçecek. Bu doğrultuda sinema ve tiyatrolar, açık hava konserleri, internet kafe, elektronik oyun, düğün ve nişan salonları bugün yeniden hizmet verecek.

DÜĞÜN SALONLARI AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge göndermişti.

Genelgeye göre sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düğün salonları bugün itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. Açık havada, mümkün olduğunca kısa sürede yapılacak düğünlerde maske kuralına uyulacak ve takı törenleri ve temaslı oyunlar yapılmayacak. Karşılama ve uğrulama törenlerinde genelgede belirlenen kurallara uyulacak.

SİNEMA VE TİYATROLAR FAALİYETE GEÇİYOR

Mart ayında faaliyeti durdurulan sinema, tiyatro salonu ve gösteri merkezleri gibi işletmeler 1 Temmuz'da yeniden açılacak. Normalleşme süreci kapsamında açılacak olan bu işletmelerde yeni kurallar geçerli olacak.

İNTERNET KAFELER DE HİZMETE BAŞLIYOR

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bugün yeniden hizmete geçecek internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ AÇILIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezleri faaliyetlerine yeniden başlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler

Manşet

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