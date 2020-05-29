Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
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Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran itibarıyla açılacak mekanları ve faaliyete geçecek hizmetleri açıkladı. Bunlar arasında; restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca, spor salonları da bulunuyor. İşte 1 Haziran'da faaliyete geçecek hizmetlerin tamamı.

29.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme süreci ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca, spor salonları, müze, ören yerleri, dinlenme tesisleri, plajlar, hayvan satış yerleri, kreşler ve bakımevleri, sürücü kursları ve benzeri kurslar, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları ve konserler 1 Haziran'dan itibaren faaliyete başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Haziran ile başlayacak olan ikinci normalleşme hakkındaki açıklamaları:

"1 Haziran'da restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre kapsamı ve saati ayrıca değerlendireceğiz.

BİREYSEL SPORLARLA İLGİLİ SINIRLAMALAR KALDIRILDI

Plajlar, milli parklar ve bahçeler de belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK

Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.

MEMURLARA NORMAL MESAİ

İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakımevlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran'da açılacak.

KURSLAR, GENÇLİK MERKEZLERİ

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bağlı oldukları kurumlar iç şartlarını belirleyecek.

KONSERLER BAŞLAYACAK

Açık havada oturma yerlerinde olan konserler, yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır. Yeni normal düzeninde maske, mesafe ve temizlik. Bu hususları aman ihmal etmeyelim. Muhakkak maske ile dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim. Bunlar bizim 3 vazgeçilmezimizdir.

Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler

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