Normalleşme için beklenen gün! Tüm gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
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Normalleşme için beklenen gün! Tüm gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

01.03.2021 07:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 08:18

Normalleşme için milyonların beklediği gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalarla ilgili işaret ettiği Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası Erdoğan; yüz yüze eğitim, restoranların açılması, illerdeki risk durumu ve sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin konularda alınan kararları açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamasında, "Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine toplantısında ele alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından tüm gözler bugün toplanacak Kabine'ye çevrildi.

İLLER RİSK DURUMLARINA GÖRE GRUPLARA AYRILACAK

Kabine toplantısında kademeli normalleşmenin ayrıntıları belli olacak. Kısıtlamaların kaldırılması, her il özelinde değerlendirilecek. Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller de kırmızı ile gösterilecek.

RESTORANLARIN DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran ve kafelerle ilgili de bugünkü toplantıyı işaret etmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararlarına göre bu alanda bir esnemeye gidilip gidilmeyeceği değerlendirilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BİTECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasının da detayları bugünkü Kabine toplantısında belli olacak. İllere göre gevşeme olması bekleniyor. Her il yönetimi vaka sayısına göre karar alacak. Yerel yönetimler bu konuda belirleyici olacak. 65 yaş üstü için de sokak kısıtlaması saatleri esnetilebilir.

EĞİTİMDE SON DURUM ELE ALINACAK

Hem Bakanlık tarafından hem de Valilikler aracılığıyla yüz yüze eğitime geçiş bugün gerçekleşecek toplantının beklenileceği açıklanmıştı. İllerin salgın koşullarına göre hem yüz yüze eğitim hem de sınavlara ilişkin detaylar alınan kararlar sonrası ortaya çıkacak.

AŞI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine Toplantısı'nda Türkiye'deki aşılanma süreci de değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Normalleşme için beklenen gün! Tüm gözler Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

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