Normalleşme takvimi ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?
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Normalleşme takvimi ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?

19.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:49
Normalleşme takvimi ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?

Koronavirüste vaka sayılarında ki yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında nomalleşme gündeme gelmiştir. Peki, Normalleşme takvimi ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Hafta içi yasakları ne zaman kalkacak?

Koronavirüste vaka sayılarında ki yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında nomalleşme gündeme gelmiştir. Peki, Normalleşme takvimi ne zaman başlıyor? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Hafta içi yasakları ne zaman kalkacak? İşte detaylar haberimizde..

NORMALLEŞME TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

- Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Covid-19'la mücadele çerçevesinde uygulanan sınırlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60'tan fazla düştü. Bunun akabinde şubat başından itibaren bazı sınırlamaların gevşetilebileceği gündeme geldi. Bunun en önemlilerinden birisi ise hafta sonu yasaklarıdır.

Türkiye artan vaka sayıları ile birlikte okulların uzaktan eğitime geçmesi, hafta içi akşam, hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve cafelerin kapatılması gibi önemleri hızla devreye soktu. Bu önlemler etkisini gösterdi ve kısa bir süre içinde günlük vaka sayısı 30 binlerden 6 bin seviyelerine kadar geriledi. Aşılama sürecinin de devreye girmesi ile birlikte bunların çok daha aşağı inmesi bekleniyor. Önümüzdeki ayın başlarına kadar 10-15 milyon kişinin aşılanması ile önemli bir rahatlama sağlanacağı belirtiliyor.

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