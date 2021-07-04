Normalleşme sürecinin ilk pazar gününde sakinlik yaşandı
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Normalleşme sürecinin ilk pazar gününde sakinlik yaşandı

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında başlanan normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yağışlı hava nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında başlanan normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yağışlı hava nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Kent merkeziyle ilçelerde dün başlayan aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle şehrin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında kısmi insan yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonları vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde kimsenin olmadığı görüldü.

Kentin turizm bölgelerinden Karasu sahili yağmur nedeniyle kısıtlamasız ilk pazar gününü sakin geçiriyor. Sapanca Gölü kenarında ise turistler hafta sonunun tadını çıkardı.

Kocaeli

Kentin farklı noktalarında etkili olan yağış nedeniyle, Kovid-19 öncesi pazar günleri vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Sekapark'ta sakinlik yaşandığı gözlendi.

Kentin turizm bölgelerinden Kandıra ilçesi Kerpe sahili, havanın rüzgarlı olması dolayısıyla kısıtlamasız ilk pazar gününü sakin geçiriyor.

Normalleşme sürecinin ilk pazar gününde sakinlik yaşandı
Normalleşme sürecinin ilk pazar gününde sakinlik yaşandı
Normalleşme sürecinin ilk pazar gününde sakinlik yaşandı
Normalleşme sürecinin ilk pazar gününde sakinlik yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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