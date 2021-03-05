Normalleşme sonrası ilk hafta sonunda hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin tahminleri

Normalleşme sonrası Türkiye'de hafta sonu havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji'nin güncel verilerine göre sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı cumartesi günü İstanbul ve İzmir'de yağmur, hafta sonu kısıtlamasının tamamen kaldırıldığı Ankara'da ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Pazar günü ise 3 kentte de yağış beklenmiyor.

Türkiye'de kademeli normalleşme 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası başladı. Kademeli normalleşme kapsamında kafe ve restoranlar müşterilerini almaya başladı, sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi. Bu süreç kapsamında normalleşme sonrası ilk hafta sonunda havaların nasıl olacağı da büyük merak konusu.

HAVA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre cumartesi günü, Marmara, Karadeniz ve Ege'nin genelinde yağış bekleniyor. Pazar günü Karadeniz'in tamamında, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde yağmur, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ 3 KENTTE DE YAĞIŞ YOK

Cumartesi günü İstanbul ve İzmir'de yağış, Ankara'da ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Pazar günü ise bu 3 kentte yağış beklenmiyor.

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu;