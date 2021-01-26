Normalleşme kararları için ilk hedef 12 milyon kişinin mart ayının ilk haftasına kadar aşılanması

Türkiye kısıtlamaların esnetilmesini konuşurken, normalleşme için vaka sayısı kadar aşılanma oranlarının da dikkate alınması gerekiyor. Aşı takvimine göre sağlıkçılar, 65 yaş üstü bireyler, asker ve polislerin de aralarında olduğu "riskli ve hareketli" 12 milyon kişi, martın ilk haftasına kadar aşılanırsa normalleşme kararları daha kolay alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafe ve restoranların açılması gibi normalleşme adımlarının perşembe günü yapılacak Kabine toplantısında değerlendirileceğini söylemiş ve milyonların gözü bu toplantıya çevrilmişti. Bilim Kurulu üyelerinin bir kısmı ise kısıtlamaların kaldırılması için şubat ayının kontrollü bir şekilde geçirilmesini, ilk adımlar için mart ayının beklenmesi gerektiğini belirtmişti.

TÜM PLANLAR AŞILAMA SÜRECİNE GÖRE YAPILIYOR

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kısıtlamaların kaldırılması için tüm planlar beklenen aşıların gelmesi, hazırlanması ve öncelikli kitlelere yapılmasına göre belirleniyor. Hükümette yapılan hesaplamalara göre, ikinci parti olarak gelen 6.5 milyon aşının, hazırlanıp kitlelere uygulanmaya başlaması için en kısa olasılıkla 15 gün gerekecek. Bu, şubat ayının ikinci haftasını bulacak. İkinci parti aşılamayla, ilk 3 milyon dozla beraber, şubat sonuna kadar 6 milyon kişinin aşılanması tamamlanabilecek.

2 HAFTA İÇİNDE 10 MİLYON DOZ DAHA

Yapılan plan işlerse, 15 gün içinde 10 milyon aşı daha gelecek. Bu aşıların kitlelere yapılması da mart ayının başını bulacak. Bu takvime göre, 20 milyona yakın aşı, ikinci tur aşılanmalar da hesaba katıldığında en fazla 15 milyon kişiye yapılmış olacak. Bu da "öncelikli, hareketli ve riskli" kitlelerin aşılanmasına yetecek.

ÖNCE "RİSKLİ VE HAREKETLİ" KİTLE

Daha önce açıklandığı gibi risk grupları ve hareketli olan kitlelerin aşılanmasına öncelik verileceği için, koronavirüsün bulaşması ve kitlelere yayılması da azaltılmış olacak. Verilen bilgiye göre, ikinci dozları yapılacak olan yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı, 8 milyon 65 yaş üstü, 1 milyon emniyet mensubu, 1 milyon TSK mensubu, 1 milyon öğretmenin aşılanmasına öncelik verildiğinde, 12 milyon kişiden oluşan ilk hedef kitlenin aşılanması tamamlanmış olacak.

NORMALLEŞMEDE İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Hükümette yapılan değerlendirmelerde, farklı iki görüş bulunuyor.

1-AŞAMA AŞAMA AÇILALIM: Şubat ayının ikinci yarısından itibaren okullar, lokanta ve kafelerin aşama aşama kontrollü olarak açılmasını savunanlarla, mart ayının ikinci yarısına kadar beklenmesi gerektiğini dile getirenler bulunuyor. Erken davranılmamasını savunanların daha çok bilim kurulu üyeleri olduğu, daha önce harekete geçilebileceğini dile getirenlerin de ekonominin durumunu göz önünde bulunduran siyasiler olduğu belirtiliyor.

2-ÖNCE AŞILANMA BİTSİN: Toplantılarda, kısıtlamaların daha erken kaldırılmasını savunanlar, birinci dalganın sonunda, kontrolsüz açılmanın sonucunu gören okul ve işletme sahiplerinin bundan sonra daha dikkatli olacağı görüşünde. Konulacak yeni kurallarla kontrolün sıkı tutulacağını öne sürüyorlar. 5 bin olan vaka sayısının 15-20 bini bulması durumunda, sağlık altyapısının bunu kaldıracağı yorumları yapılıyor. Okulların açılmasının virüsün çocuklar ve gençler aracılığıyla evlere taşınması anlamına geleceği, 65 yaş grubunun aşılanması bitmeden okulların açılmaması gerektiğini belirtenler de bulunuyor.