Normalleşme adımlarının ardından Bilim Kurulu toplandı! Gündemde 3 konu başlığı var
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Normalleşme adımlarının ardından Bilim Kurulu toplandı! Gündemde 3 konu başlığı var

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulu, normalleşme kararlarının ardından ilk kez toplandı. Aşılamadaki son durum, normalleşme adımları ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri olacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, saat 18:00'de canlı açıklama yapacak.

MASADA AŞILAMA, NORMALLEŞME VE VAKA SAYILARI KONULARI VAR

Aşılamadaki son durum, normalleşme adımları ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri olacak. Haziran ayında gelmesi beklenen aşılarla ilgili de toplantıda değerlendirme yapılacak.

1 HAZİRAN İTİBARIYLA YENİ ADIMLAR ATILDI

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek.

YEME-İÇME YERLERİ BELİRLİ KURALLARA GÖRE MASAYA SERVİS YAPABİLECEK

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

ÜNİVERSİTELERDE TAKVİM NETLEŞTİ

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebilecekler. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

Normalleşme adımlarının ardından Bilim Kurulu toplandı! Gündemde 3 konu başlığı var
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Servet Uzun
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