Norm Ender yeni şarkı ile dinleyicilerle buluştu! Konu Kilit sözleri neler? Ünlü rapçi Norm Ender, gerçek adıyla Ender Eroğlu, Konu Kilit isimli yeni şarkısıyle sevenleri karşısına çıktı. Söz, müzik ve aranjesini Norm Ender'in üstlendiği rap parça, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, Norm Ender'in yeni şarkısı Konu Kilit...

Konu Kilit şarkısına çektiği klipte, Barış Manço'ya yer veren Ender, 90'lı yılların simgesi olan bazı unsurlara da değindi. Parçada eleştirel tarzı dikkat çeken rapçi, Mekanın Sahibi ile müzik piyasasında uzun süre konuşulmuştu.

KONU KİLİT ŞARKISI SÖZLERİ

Söz, müzik ve aranjeyi üstlenen Norm Ender, aynı zamanda yapımcı ve yönetmen olarak da yer alıyor. Klipte dikkat çeken öykünün kurgusunu da yine başarılı rapçi hazırladı. İşte, şarkının merak edilen sözleri:

KONU KİLİT

Nasıl nasıl bişi herkes bilirkişi

O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)

İyi düşün taşın ağrımasın başın

Konu kilit hepinize koyuyorum nokta

Hey keş ortamınız leş

Ben koyunca hopluyor sürekli bir gebeş

Hep Habeş maymunu yok çamursuz güreş

Rap gez göz arpacık nişan al ateş (gang bang)

Bugün sosyeteyle beş çayında görüş'cem

Telif kalktı bir mankenle Acarkent'te se.....

Ne farkeder ki yalan haberse gündem için yaratınız

Sen dedi ol ben kodum dedikoduysa sanatınız

Bak (hey) lafını yut geviş getir be

Kalk (hey) sapını tut bir iş bitir de

Yok (hey) Rap'im dayandı güç bela

Bu yeni nesil bir müptela ve mikrofonda ben (tek)

Nasıl nasıl bişi' herkes bilirkişi

O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)

İyi düşün taşın ağrımasın başın

Konu kilit hepinize koyuyorum nokta

Hey Mike atsana bir like

Zaten olduk artık asosyal bir halk (geç)

Bu sene değeri bindi bizim HipHop kültürü (tüh)

Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? (şok şok)

Adımı karalıyorsa liboşların derbeder

Gerçek MC sorunlarla her bir cephede harp eder

İşte böyle bilader sen de k.... kaşırsın

Ben bir şarkı yaptığımda anca beton taşırsın

Koş (hey) varsa yoksa iftira ne

Hoş (hey) atsa tutsa kaç yazar bu

Boş (hey) yalanla beni mi gömdünüz?

Kim haklı sonra gördünüz ve kenefe döndünüz (çöp çöp)

Nasıl nasıl bişi' herkes bilirkişi

O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)

İyi düşün taşın ağrımasın başın

Konu kilit hepinize koyuyorum nokta

Y nesli uyan

90'lar yok kalk

O neşeli hoş günler

Göçmüşler çoktan

Bize de bu çağ kalmış

Hep b... (b.. b..)

Nasıl nasıl bişi' herkes bilirkişi

O ne diyo bu ne diyo bütün işi (kolpa)

İyi düşün taşın ağrımasın başın

Konu kilit hepinize koyuyorum nokta