Norm Ender - Kediler Aslan Olmaz sözleri! 'Kediler Aslan Olmaz' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Norm Ender'in yeni şarkısı Kediler Aslan Olmaz bu gece Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 160 bin izlenme ve 35 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Norm Ender - Kediler Aslan Olmaz sözleri nedir? Kediler Aslan Olmaz şarkı sözleri nelerdir?
Norm Ender - Kediler Aslan Olmaz şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
NORM ENDER - KEDİLER ASLAN OLMAZ ŞARKI SÖZLERİ
Ona sus, bana es lütfen ağlamayı kes
Abesle iştigal durumda tek taraflı koro ses
Size gelince hür sanat bu bize gelince sert defans
Peşin hükümlü bir kümes panikliyorsa rönesans
Rap!
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Anlayın, beni bu kanala sokmayın
Hangi takım şampiyonsa onu tutandan olmayın
Eleştirin, değiştirin, bi' kendinizi geliştirin
Bak aklınızı yedirtmeyin, lan beni bi delirtmeyin lan!
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(Run Run) Bu nasıl dümenci
Ne kadar b*ktan boş bir sistem teröristler olmuş rapçi
Seni taklacı güvercin yeteneksizsin bi' as yok
Çenebazsın bi' kelam yok, rapiniz pili bitmiş Casio!
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Bana da bi' kıyak yapın ha saçma sapan o müziğe vedanızla
Reklam için dm yazan motor kadar zekanızla
Sakın ha diss bilenmeyin, sizinle ilgilenmeyim
Sonra kimono falan giyip, ustanıza özenmeyin
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Bak yine kıvırıyor dansözler
Yalan, dolan, geçin!
Hak yemem üzerimde tüm gözler
Ela, çakır, kahve, yeşil yeşil!
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Bunu siz istediniz
Geriye dönmek olmaz (olmaz)
Boşuna beslediniz
Kediler aslan olmaz
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Olmaz! bu böyle bilinsin
Bi memleketi sevince faşist, ama bölünce değilsin!
Ben anlamadım ne işsin ki mantaliten değişsin
Bu sövdüğünüz ırkçılığın lacivertisin!
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Müzik yasak ,sanat yasak, günde görmesin!
Ne yaptınız gençlik için bu nefret niçin?
İnsan hakkı falan filan biz kim oluyoruz Babuş
Tabii ki özgür ifade var, polise veriyoruz! (Devam)
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Kavganız hep sağ sol oldu tavrınız hep falso
Ben rapiyle durumu resmeden 'Guernica' Picasso!
Çıktığımda yollara bak kime diss atmışım hamasi
Ne söylediysem yaşadınız ve sonra oldun asi
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Anadolum Ruanda değil, kalmayacak barzolara ki
Türkçe Rap'ide yar edemem tas kafalı bu hanzolara
Adım yeter bu sahalara, sen bi golsün ağlara,
Elinde kalem, önünde defter, Ender oldu Lefter!
*****
Bak yine kıvırıyor dansözler
Yalan, dolan, geçin!
Hak yemem üzerimde tüm gözler
Ela, çakır, kahve, yeşil yeşil!
*****
Bunu siz istediniz!
Geriye dönmek olmaz (olmaz)
Boşuna beslediniz!
Kediler aslan olmaz
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