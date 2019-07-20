Norm Ender'in göndermesine Ezhel'den yanıt geldi!

Norm Ender, 2 yıllık aradan sonra 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla rap dünyasına olaylı bir dönüş yaptı. Parçada Ezhel ve Ben Fero başta olmak üzere Khontkar, Burry Soprano ve Gazapizm gibi isimlere göndermede bulundu. Kısa süre sonra Ezhel, 'Lolo' şarkısıyla Norm Ender'e yanıt verdi.

''BEBELERİ PİSTTEN ALALIM''

Aura albümünü 2017 yılında piyasaya süren rapçi Norm Ender, 19 Temmuz Cuma günü birçok ünlü rapçi'ye Mekanın Sahibi parçasıyla diss attı. Instagram hesabından yeni parçasını paylaşan Ender, ''Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım." notunu düşmüştü. Norm Ender'in bu çıkışıyla birlikte sosyal medyada rap dünyası ikiye ayrıldı.

Olayın ardından 24 saat geçmişti ki Norm Ender'e ilk tepki Ezhel'den geldi. Geceler parçası ile büyük beğeni toplan Ezhel, ''Lolo'' şarkısı ile Ender'e yanıt verdi. Diss savaşında tarafını belli eden Anıl Piyancı, Khontkar, Sansar Salvo, gibi isimler Ezhel'in yeni parçasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ben Fero ise Lolo parçasına eşlik ettiği bir durum güncellemesi yaptı.