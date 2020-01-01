Norm Ender'e "Teşekkür Plaket"i verildi
"Mekanın Sahibi" şarkısıyla 2019 yılının "En Çok Dinlenen" şarkısına imza atan başarılı rapçi Norm Ender, sosyal medya hesabından başlattığı "fidan challenge" ile birçok ünlü isimle birlikte yayılan çok büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı
01.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:41
Doğa için önemli bir farkındalık yaratan ve doğaya dikkat çeken Ender'e, TEMA Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş tarafından "Teşekkür Plaketi" verildi.& ;
Kaynak: Snob Magazin
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