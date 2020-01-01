Norm Ender'e "Teşekkür Plaket"i verildi

01.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:41

Doğa için önemli bir farkındalık yaratan ve doğaya dikkat çeken Ender'e, TEMA Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş tarafından "Teşekkür Plaketi" verildi.& ;



