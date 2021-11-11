Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü

İhlas Haber Ajansı / Cem Usta - Haberler | Güncel

Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştüARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylasında etkili olan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü.

ARTVİN (İHA) - Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü

ARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Nopapeni Yaylasında etkili olan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü.

Doğu Kaçkar Dağlarının en yüksek tepesi olan Marsis Dağı eteklerinde bulunan ve Arhavi ilçe merkezine 33 km uzaklıkta olan Nopapani Yaylası ziyaretçilerini mevsimin ilk karı ile karşıladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı devam edeceği bildirildi.

Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü

Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü

Nopapeni Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Cem Usta - Son Dakika Haberleri
Doğu'da kar ve soğuk etkili olmaya başladı

Doğu'da kar ve soğuk etkili olmaya başladı

 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! İstanbul'un yanı başı dahil bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! İstanbul'un yanı başı dahil bazı illerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

 ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor

ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title