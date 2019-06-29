Nokia CTO'su, Kendi Şirketini Karşısına Alma Pahasına Huawei'yi Eleştirdi

Finite States tarafından yayınlanan güvenlik raporu, Huawei'nin cihazlarına izinsiz erişim riskinin en az %55 olduğunu belirtiyordu. Bunun üzerine, Nokia'nın CTO'su Marcus Weldon, BBC ile yaptığı bir röportajda Huawei'yi sert bir şekilde eleştirdi ve onlardan daha iyi işi çıkardıklarını da ekledi.

Weldon, "Raporları okuduk ve onlardan çok daha iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Dürüst olmak gerekirse, bazı maddeler yalnızca birkaç güncelleme ve yamayla düzeltilebilecek şeyler ancak bazıları gerçekten çok gizlenmiş sorunlar. Cihazlarında güvenlik yamaları bulunduğunu gösteriyorlar, hâlbuki bu yamalara sahip değiller" açıklamasını yaptı. Nokia ise bu açıklamalarla alakalı olmadığını belirten bir bildiri yayınlayarak, CTO'nun açıklamalarının Nokia'nın resmi konumunu yansıtmadığını söyledi.

Nokia, yöneticinin BBC ile yaptığı 27 Haziran 2019 tarihli röportajda söylediklerinin şirketle bir alakası bulunmadığını, Nokia'nın kendi ürün ve servislerine odaklandığını ve rakiplerinin potansiyel zayıf noktalarıyla ilgili kendi değerlendirmesi olmadığını belirtti.