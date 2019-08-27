Noelle Filmi
Noelle filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Noelle filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Marc Lawrence'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Anna Kendrick, Shirley MacLaine, Bill Hader, Billy Eichner ve Julie Hagerty yer alıyor.
Yönetmen: Marc Lawrence
Senaryo: Marc Lawrence
Oyuncular: Anna Kendrick, Bill Hader, Billy Eichner, Shirley MacLaine, Julie Hagerty, Chelah Horsdal, Michael Gross, Alvina August, Lina Renna, Kingsley Ben-Adir, Alison Araya , Anna Van Hooft, Diana Maria Riva, Burgess Jenkins, Dakota Guppy, Lisa Chandler, Anthony Konechny, Ashani Roberts, Lee Shorten, Jason Antoon, Aliza Vellani, Kayden Magnuson, Gracie Lawrence, Cara Mantella, Zac Siewert, Vivian Lanko, Thomas Cadrot, Lisa MacFadden, Simon Chin, Shauna Johannesen
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Noelle
Yapımcı Firma: Walt Disney Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 08.11.2019
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