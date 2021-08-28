Noel Baba Kuş Cenneti'ne flamingolar bu yıl erken geldi
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Noel Baba Kuş Cenneti'ne flamingolar bu yıl erken geldi

Noel Baba Kuş Cenneti'ne flamingolar bu yıl erken geldi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan Noel Baba Kuş Cenneti'ne, flamingolar bu yıl erken geldi.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan Noel Baba Kuş Cenneti'ne, flamingolar bu yıl erken geldi. Geçen yıllarda ekim ayı başlarında alana gelen flamingolardan 2'si bu yıl ağustosta geldi. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve kuş gözlemcisi Ali Erdoğan, "Flamingoların alana bugünlerde gelmesi çok erken. Bunlar geçen yıllarda gelen bireylerden. Demek ki Noel Baba Kuş Cenneti'ni sahiplendiler" dedi.

Demre'de bulunan Noel Baba Kuş Cenneti, 2016 yılından bu yana flamingoların barındığı noktalardan biri haline geldi. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Noel Baba Kuş Cenneti'ne üçer flamingo gelerek kışı geçirdi. 2020 yılında ise 6 flamingo burada konaklarken, bunlardan 4'ü nisan ayı sonlarında alandan ayrıldı, 2'si ise haziran sonuna kadar kaldı. Tüm bu yıllarda flamingolar, ekim ayının ilk yarısında alana gelirken, bu yıl ise ağustos ayında bir çift flamingo, Noel Baba Kuş Cenneti'ne geldi. Sulak alanda gün boyu gezmeye ve beslenmeye başlayan flamingolar, cennetin güzelliğine güzellik kattı. 

'DEMEK Kİ NOEL BABA KUŞ CENNETİ'Nİ SAHİPLENDİLER'Noel Baba Kuş Cenneti'nde daha önce incelemeler yapan, alanla ilgili bir de kitap yazan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve kuş gözlemcisi Ali Erdoğan, "Flamingoların alana bugünlerde gelmesi çok erken. Bulunduğu ortamdan, besin bulamadıkları için erken gelmiş olabilirler. Bu bir çift. Bunlar geçen yıllarda gelen bireylerden. Demek ki Noel Baba Kuş Cenneti'ni sahiplendiler. Bunlar öncü birey olabilir. Daha çok flamingo, kışı geçirmek için Noel Baba Kuş Cenneti'ne gelebilir. Artık flamingolar, Noel Baba Kuş Cenneti'nin yeni türü oldu" dedi.'AŞIRI DERECEDE HEYECANLANDIRDI'

Flamingoları izlemeye gelen Demreli fotoğrafçı Deniz Kapar da, "Son 4-5 yıldır flamingolar, Demre'mizin kuş cennetine sonbahar aylarında gelip, ilkbahar aylarında gidiyorlardı. Ama bu yıl ilk kez yaz aylarının sonunda, flamingolarımızı kuş cennetinde görmek beni aşırı derecede heyecanlandırdı. Bu gerçekten mükemmel bir olay. Demek ki burayı aşırı sevdiler. Buradan gitmiyorlar" diye konuştu.


Noel Baba Kuş Cenneti'ne flamingolar bu yıl erken geldi
Noel Baba Kuş Cenneti'ne flamingolar bu yıl erken geldi
Noel Baba Kuş Cenneti'ne flamingolar bu yıl erken geldi
Noel Baba Kuş Cenneti'ne flamingolar bu yıl erken geldi
Noel Baba Kuş Cenneti'ne flamingolar bu yıl erken geldi
Noel Baba Kuş Cenneti'ne flamingolar bu yıl erken geldi
Noel Baba Kuş Cenneti'ne flamingolar bu yıl erken geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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