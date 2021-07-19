Noel Baba Kilisesi 12 ay sürecek kazılar kapsamına alındı
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Noel Baba Kilisesi 12 ay sürecek kazılar kapsamına alındı

Noel Baba Kilisesi 12 ay sürecek kazılar kapsamına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki 'Noel Baba' adıyla bilinen Aziz Nikolaos Kilisesi'nde 30'uncu yıl kazıları başladı.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki 'Noel Baba' adıyla bilinen Aziz Nikolaos Kilisesi'nde 30'uncu yıl kazıları başladı. Kazı başkanlığını yapan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Doğan, "Aziz Nikolaos Kilisesi, Türk turizmi için çok önemli bir yapı. Bu yıl kilisesinin güney batısında yer alan E-Yapısı'nın ikinci katında çalışma yapacağız" dedi.

Demre'de bugünkü adı 'Aziz Nikolaos Anıt Müzesi' olan Aziz Nikolaos Kilisesi'nde 30'uncu yıl kazıları başladı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Ötüken'in başlattığı kazılar, 10 yıldır yine aynı üniversitenin aynı bölümde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Sema Doğan başkanlığında yürütülüyor. Geçen süre içerisinde 2 yıl ara verilen kazıların başkan yardımcılığını ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Fındık yürütüyor.

Aziz Nikolaos Kilisesi'nin bu yılki kazılarında 6 işçi, 2 yüksek lisans öğrencisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi'nden 10 bilim insanı, sanat tarihçisi, arkeolog, restoratör ve epigrafistler katılacak. Kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Demre Belediyesi ve sponsor destekleriyle yürütülecek.'12 AY SÜRECEK KAZILAR KAPSAMINA ALINDI'

Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Doğan, "Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 12 ay sürecek kazılar kapsamına alındı. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü Aziz Nikolaos Kilisesi, Türk turizmi için çok önemli bir yapı. Alanda yapacağımız kazılar, eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Ardından yıl sonuna kadar ofis ve depo çalışmalarına devam edeceğiz. Kazıların bu yılki bölümünde kilisesinin güney batısında yer alan E-Yapısı'nın ikinci katında çalışma yapacağız. Bu ek yapılar, manastır kuruluşu olan yapının dini, idari ve sivil işlevli çok önemli merkezleridir. Bu kazılarda manastır kuruluşunun mimarisini aydınlatmak açısından çok önemli çalışma yapacağız. Ortaya çıkacak yapılarda, Bizans mimarisi araştırmalarına ışık tutacak veriler elde etmeyi bekliyoruz. Ayrıca yapının restorasyonu, çatının değişimi konularındaki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yürütülüyor. Bu yıl kazılarımızın 30'uncu yılı. Bu bizim için çok önemli" dedi.


Noel Baba Kilisesi 12 ay sürecek kazılar kapsamına alındı
Noel Baba Kilisesi 12 ay sürecek kazılar kapsamına alındı
Noel Baba Kilisesi 12 ay sürecek kazılar kapsamına alındı
Noel Baba Kilisesi 12 ay sürecek kazılar kapsamına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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