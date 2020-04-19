Nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen asker törenle uğurlandı
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Yüksekova, Komando, Hakkari, Yerel

Nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen asker törenle uğurlandı

- Nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen asker törenle uğurlandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen asker törenle memleketine uğurlandı.

19.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:09
Nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen asker törenle uğurlandı

- Nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen asker törenle uğurlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen asker törenle memleketine uğurlandı.

Yüksekova ilçesindeki 7. Hudut Alayı 2. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Ağaçlı mevkiindeki Ağılçık Devriye Gözetleme Mevzinde dün nöbet değişimi için mevziye gittiği esnada bayılarak yere düşen ve kalp krizi şüphesiyle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Piyade Er Abdullah Çam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehit Çam için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İl Müftüsü Faruk Gürbüz katıldı.

Özgeçmişin okunmasının ardından Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün yaptığı duanın ardından şehidin naaşı memleketi Mardin'e uğurlandı.

Nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit düşen asker törenle uğurlandı

Kaynak: İHA

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