Nobel Fizik Ödülü'nü kim aldı? Nobel Fizik Ödülü alan James Peebles kimdir?

08.10.2019 14:00

2019 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. Jüri, fiziksel kozmolojideki teorik keşifleri için James Peebles ve güneş sistemi dışındaki güneş gibi yörüngeye sahip yıldızların yörüngelerini keşfeden Michel Mayor ve Didier Queloz'un ödülü paylaştığını açıkladı. Bilim alanında yaşanan bu gelişme ile Nobel Fizik Ödülü alan James Peebles kimdir konusu merak edildi. İşte James Peebles hakkında detaylar…

JAMES PEEBLES KİMDİR?

Phillip James Edwin Peebles OM FRS, şu anda Princeton Üniversitesi'nden Albert Einstein Profesör Bilim Emeritus'u olan Kanadalı bir fizikçi ve teorik kozmologdur.

Doğum tarihi: 25 Nisan 1935 (84 yıl yaşında), Winnipeg, Kanada

Tanındığı alan: Kozmik mikrodalga arka plan

Eğitim: Columbia Military Academy, Princeton Üniversitesi, Manitoba Üniversitesi

Ödüller: Kraliyet Astronomi Topluluğu Altın Madalyası

Önemli ödüller: Eddington Madalyası (1981)