No Small Matter Filmi
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19.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:57
Belgesel yapımın yönetmenliğini Danny Alpert, Greg Jacobs ve Jon Siskel üstlenirken senaryoda ise Greg Jacobs'un imzası var.
Yönetmen: Daniel Alpert, Greg Jacobs, Jon Siskel
Senaryo: Greg Jacobs
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: No Small Matter
Yapımcı Firma: The Kindling Group
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Filmin Süresi: 74 dk.
Dağıtıcı Firma: The Kindling Group
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com