No.1 - Yarım Kalan Sigara feat. Melek Mosso şarkı sözleri
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No.1 - Yarım Kalan Sigara feat. Melek Mosso şarkı sözleri

22.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:49
No.1 - Yarım Kalan Sigara feat. Melek Mosso şarkı sözleri

No.1 yeni albümünü sevenleriyle buluşturdu. Daha önce Melek Mosso ile Hiç Işık Yok şarkısının altına imza atan No.1, albümde yeniden Melek Mosso'yla bir düete yer verdi. No.1 - Yarım Kalan Sigara feat. Melek Mosso şarkı sözlerini sizler için derledik.

No.1 ile Melek Mosso yeni düetlerini piyasaya sürdü. Kısa sürede binlerce görüntülemeye ulaşan albümde en beğenilen parçalardan biri de No.1 ile Melek Mosso'nun yeni düeti oldu. İşte, No.1 - Yarım Kalan Sigara feat. Melek Mosso şarkı sözleri...

NO1 YARIM KALAN SİGARA FT. MELEK MOSSO ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat: Melek Mosso]

Simsiyah bir gecenin

Öfkesiydi sözlerin

Hayat, kırmadan anlat isterim

Yarım kalan sigara, boş şişeyle yan yana

Onlar arkadaş şimdi bana

Simsiyah bir gecenin

Öfkesiydi sözlerin

Hayat, kırmadan anlat isterim

Yarım kalan sigara, boş şişeyle yan yana

Onlar arkadaş şimdi bana

[Verse: No.1]

Yarım kaldık, bence sen yat?artık

Çamur?rengi?köpekler, üstü karla?kaplı

Kiralar pahalı diye?ölmek istiyoruz çünkü şeytan bize cehennemden boş bi' arsa sattı

Yarım kaldık, saçmalama artık

Ben gecenin gürültüsü sen de noise reduction

Bir gram ayık değildim onca çakala karşı

Cut yapınca beat'i, sözüm punch olmuyor artık

Yarım kalsın, gözlerin kararsın

Sen de gitmek istiyorsan tilkiler utansın

Bak ne hâle geldik, bilmeseydik keşke

Keşke çocuklar ölmese elinde keleşle

Yarım kaldık, sen de anla artık

Boş bi' kalbe ne sığdırdık, midemde hep ağrı

Şişeler izmarit dolunca gün ağardı, yattık

Bir uçaktık düştük, bir gemiydik battık

[Nakarat: Melek Mosso]

Simsiyah bir gecenin

Öfkesiydi sözlerin

Hayat, kırmadan anlat isterim

Yarım kalan sigara, boş şişeyle yan yana

Onlar arkadaş şimdi bana

Simsiyah bir gecenin

Öfkesiydi sözlerin

Hayat, kırmadan anlat isterim

Yarım kalan sigara, boş şişeyle yan yana

Onlar arkadaş şimdi bana

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