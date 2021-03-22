No.1 - Yarım Kalan Sigara feat. Melek Mosso şarkı sözleri
No.1 yeni albümünü sevenleriyle buluşturdu. Daha önce Melek Mosso ile Hiç Işık Yok şarkısının altına imza atan No.1, albümde yeniden Melek Mosso'yla bir düete yer verdi. No.1 - Yarım Kalan Sigara feat. Melek Mosso şarkı sözlerini sizler için derledik.
No.1 ile Melek Mosso yeni düetlerini piyasaya sürdü. Kısa sürede binlerce görüntülemeye ulaşan albümde en beğenilen parçalardan biri de No.1 ile Melek Mosso'nun yeni düeti oldu. İşte, No.1 - Yarım Kalan Sigara feat. Melek Mosso şarkı sözleri...
NO1 YARIM KALAN SİGARA FT. MELEK MOSSO ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat: Melek Mosso]
Simsiyah bir gecenin
Öfkesiydi sözlerin
Hayat, kırmadan anlat isterim
Yarım kalan sigara, boş şişeyle yan yana
Onlar arkadaş şimdi bana
Simsiyah bir gecenin
Öfkesiydi sözlerin
Hayat, kırmadan anlat isterim
Yarım kalan sigara, boş şişeyle yan yana
Onlar arkadaş şimdi bana
[Verse: No.1]
Yarım kaldık, bence sen yat?artık
Çamur?rengi?köpekler, üstü karla?kaplı
Kiralar pahalı diye?ölmek istiyoruz çünkü şeytan bize cehennemden boş bi' arsa sattı
Yarım kaldık, saçmalama artık
Ben gecenin gürültüsü sen de noise reduction
Bir gram ayık değildim onca çakala karşı
Cut yapınca beat'i, sözüm punch olmuyor artık
Yarım kalsın, gözlerin kararsın
Sen de gitmek istiyorsan tilkiler utansın
Bak ne hâle geldik, bilmeseydik keşke
Keşke çocuklar ölmese elinde keleşle
Yarım kaldık, sen de anla artık
Boş bi' kalbe ne sığdırdık, midemde hep ağrı
Şişeler izmarit dolunca gün ağardı, yattık
Bir uçaktık düştük, bir gemiydik battık
[Nakarat: Melek Mosso]
Simsiyah bir gecenin
Öfkesiydi sözlerin
Hayat, kırmadan anlat isterim
Yarım kalan sigara, boş şişeyle yan yana
Onlar arkadaş şimdi bana
Simsiyah bir gecenin
Öfkesiydi sözlerin
Hayat, kırmadan anlat isterim
Yarım kalan sigara, boş şişeyle yan yana
Onlar arkadaş şimdi bana