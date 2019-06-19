Nizipli Başarılı öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi

Nizip Ticaret Odası'nın sponsorluğunda Nizip Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Karkamış Kaymakamı Bünyamin Bilgin, Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu öğretmen öğrenci ve veliler katıldı.

Törende konuşan Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt böyle anlamlı bir projenin sponsorluğunu üstlenmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek ödül kazanan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin de projeye emek ve destek veren herkese teşekkür ederek daha sonraki yıllarda bu başarının artarak devam edeceğine olan inancını vurguladı.

Ödül töreninde katılımcılara hitap eden Gaziantep Valisi Davut Gül:"Güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Öncelikle bu projeyi başlatan Kaymakamımız başta olmak üzere yürüten ve uygulamanın her aşamasında görev alan Milli Eğitim Müdürlüğümüz yöneticilerine, öğrencilerimize, destek veren velilerimize, ödülleri temin eden Nizip Ticaret Odası'na teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep'te ve Nizip'te öğrenciler ve öğretmenlere bir kademe daha iyi şartlarda eğitim verebilmek için ciddi çalışmalar yapılmakta olduğunu kaydeden Gül; "Gerek sportif faaliyetlerde başarıların ödüllendirilmesi, gerekse sosyal kültürel faaliyetlerin ödüllendirilmesi ile akademik başarının ödüllendirilmesi; ama bunun ete kemiğe bürünmüş hali Nizip'te yapılan bu proje. Bireysel olarak okul bazında ya da münferit olarak ödüllendirilen birçok başarı var. Ancak bir program dâhilinde öğretmeniyle öğrencisiyle bütün başarıların değerlendirildiği bu projeyi burada görmüş olduk. Ben buna katkı sunan Nizip İlçemizdeki herkese teşekkür ediyor tebrik ediyorum. İnşallah sizlerle birlikte Nizip'i daha da ileriye götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Programın sonunda çeşitli spor dallarında 6 Uluslararası, 105 Türkiye, 56 Bölge, 165 İl birincisi, 205 İl İkincisi, 233 İl Üçüncüsü olmak üzere 770 başarılı öğrenci ile bu öğrencilerin yetişmesinde ve başarılarında çok ciddi pay sahibi olan öğretmenler ödüllendirildi.

Kaynak: Bültenler