Nizip Ticaret Odası yönetiminden kurum amirlerine "hayırlı olsun" ziyareti

Nizip Ticaret Odası (NTO) yönetim kurulu, ilçeye yeni atanan kurum amirlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Nizip İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yıldırım ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, görevlerine yeni atanan kurum amirlerine başarılar diledi.

Özyurt, yeni kurum amirleri ile devletin birlik ve bütünlüğü için faydalı işler yapacaklarına inandığını söyledi.

Kurumlara her konuda destek olduklarını ifade eden Özyurt, "Kamu kurum ve kuruluşlarıyla geçmişte iş birliği içerisinde çalışarak başarılı çalışmalar yaptık. Biz geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de kamu kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız. Ortak akılla hareket etmek ilçemizin ve ülkemizin faydasına olacaktır." dedi.

Ziyaretlere NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.