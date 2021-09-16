Nizip'te zeytin sektörüne yönelik eğitim düzenlendi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üretiminde verimliliğin ve kalitenin arttırılması projesi kapsamında zeytin sektörüne yönelik eğitim düzenlendi.

Nizip Ticaret Odası'nda (NTO) Gaziantep Ticaret Odası'nın yürüttüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası (NTO), Nizip Ticaret Borsası'nın proje ortağı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil Ziraat Odalarının iştirakçi olduğu "Gaziantep'te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi" kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Nizip Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün süren eğitimlerde Edremit Zeytincilik Yüksek Okulu Zeytincilik Bölümü Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak tarafından zeytin fidan dikimi, budama ve hasat eğitimi, zeytin hastalıkları ve zararlıları eğitimi, zeytincilikte yeni teknolojiler, depolama ve taşıma eğitimleri verildi.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eğitimin sonunda Bekir Karabacak tarafından Kıvrak'a eğitim anısına plaket ve hediye takdim edildi.