Nizip'te metruk yapılar yıkılıyor

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Nizip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sokak aralarında kalan, metruk yapıların yıkımını yapıyor.

Mahalle sakinleri veya kurumların talebi doğrultusunda teknik personelin gözetiminde Menderes Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, İkizce Mahallesi ve Yarımtepe mahallelerinde yıkım çalışması yapan ekipler, sonrasında da alanda oluşan molozları temizliyor.

Konuyla ilgili Nizip Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan metruk yapıların yıkım çalışmalarına program dahilinde devam edecek."