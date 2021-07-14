Nizip'te hayırseverlerden kuran kursu desteği
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Nizip'te hayırseverlerden kuran kursu desteği

Nizip'te hayırseverlerden kuran kursu desteği
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip ilçesinde hayırseverler Mehmet Emin Çiçek ve Salih Ceyhan'ın yaptıracağı kuran kursları için protokol imzalandı.

Nizip ilçesinde hayırseverler Mehmet Emin Çiçek ve Salih Ceyhan'ın yaptıracağı kuran kursları için protokol imzalandı.

Vali Davut Gül, belediyedeki imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverlere teşekkür etti.

Arsa tahsisi konusunda Nizip Belediyesi'nin çalışmalara destek olduğunu belirten Gül, kursların kısa zamanda faaliyete geçmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Kaymakam Kemal Şahin ise kursun hayırlı olmasını diledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da sürekli gelişen Nizip'e yapılacak yatırım geleceğe dair önemli olduğunu vurguladı.

Hayırsever Salih Ceyhan ise kursun Nazlı Salih Ceyhan adıyla yapılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından hayırseverler ve protokol mensupları arasında imzalar atıldı.

Nizip'te hayırseverlerden kuran kursu desteği
Nizip'te hayırseverlerden kuran kursu desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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