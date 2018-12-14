Nizip'te Hanımlar Lokali Hizmete Açılıyor

Nizip Belediyesi tarafından yapılan ve sadece kadınlara yönelik hizmet verecek "Hanımlar Lokali" hizmet vermeye başlayacak.

Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, yaptığı açıklamada, Sultan Abdulhamit Mahallesi'nde, TOKİ konutlarının yanında bulunan lokalin hayırlı olması dileğinde bulundu.

İçerisinde spor merkezi, dört derslik hobi kurs odaları, çok amaçlı salon, uygulamalı etkinlik odaları ve kütüphanenin bulunacağı lokalin en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirten Akdoğan, şunları kaydetti:

"Nizip'e Belediye Başkanı seçildikten sonra tek amacım ilçeye kazandırılamayan hizmetleri kazandırmak ve Nizip'i her alanda en iyi yerlere getirmekti. Bu kapsamda Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz ve milletvekillerimizin de desteğiyle 15 yılda Nizip ilçesine yüzlerce hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdiye kadar belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal anlamda da birçok hizmeti Nizip'e kazandırdığımıza inanıyorum. Yapılan kadınlar lokali de bunun bir göstergesidir. Tüm bu hizmetlerin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum."